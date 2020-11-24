Причини трагедії наразі невідомі та встановлюються спеціалістами.

У місті Тетіїв в одній з квартир виявили тіла жінки та дитини.

Про це повідомляє прес-служба ГУ ДСНС України у Київській області.

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Як повідомляється, рятувальникам надійшло повідомлення, що в двохповерховому житловому будинку біля квартири чути запах газу, двері ніхто не відчиняє.

Прибувши до місця виклику рятувальники деблокували двері квартири.

"На місці події виявлено тіло жінки 1970 року народження та дитини 2017 року народження без явних ознак життя", - йдеться у повідомленні.

Попередня причина трагедії з’ясовується.

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Автор: Катерина Лиманська