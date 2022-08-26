За неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян чоловікові загрожує позбавлення волі на строк від чотирьох до восьми років.

На Київщині затримали чоловіка, який погрожував підірвати школу і садочок.

Про це повідомив начальник Головного управління Національної поліції в Київській області Андрій Нєбитов.

Він опублікував фото затриманого, зазначивши, що сьогодні цей 31-річний чоловік подзвонив до поліції та повідомив, що заклав бомбу в закладах освіти на Білоцерківщині.

"Разом із рятувальниками наші кінологи і вибухотехніки обстежили цілу низку навчальних закладів, однак жодних вибухових пристроїв не виявили. Вже через кілька годин ми встановили і затримали зловмисника. В будинку місцевого жителя вилучили і мобільний телефон, з якого здійснили фейкову погрозу замінування", - зазначив голова поліції області.

Нєбитов нагадав, що за неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян чоловікові загрожує позбавлення волі на строк від чотирьох до восьми років.

Нагадаємо, раніше на Київщині впіймали "легендарного" крадія авто. Зловмисник спеціалізувався на крадіжках елітних авто Lexus та Toyota.

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