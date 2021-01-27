Вона нанесла 80-річній сусідці кілька ударів по голові.

На Київщині 31-річна жінка жорстоко вбила сусідку-пенсіонерку.

Про це повідомляє прес-служба Київської обласної прокуратури.

Слідством встановлено, що 25 січня жінка завітала в гості до своєї 80-річної сусідки. Під час розпиття спиртних напоїв на ґрунті раптово виниклих неприязних стосунків між ними стався словесний конфлікт, який надалі переріс у бійку.

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«Молода жінка схопила дерев’яний товкач та нанесла пенсіонерці кілька ударів по голові. Після цього, засунувши їй кляп в рот і надівши пакет на голову, продовжила бити стареньку товкачем. Від отриманих тілесних ушкоджень потерпіла померла на місці події», - йдеться в повідомленні.

Наразі зловмисницю затримано. Їй повідомлено про підозру за фактом умисного вбивства ( ч.1 ст.115 Кримінального кодексу України) та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

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Автор: Юлія Янкевич