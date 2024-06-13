Чоловік переконує, що залишився доглядати за 56-річною матір'ю, яка залишилася сама.

Українця засудили за порушення закону про мобілізацію. Він не з'явився до ТЦК за "бойовою повісткою" через смерть батька.

Як йдеться рішенні Бродівського районного суду Львівської області від 6 червня, військовозобов’язаний уродженець села Дітківці пройшов ВЛК. Його визнали придатним до служби, тож 20 липня 2023 року чоловік отримав повістку з викликом на наступний день.

Права на відстрочку від призову чоловік не мав, але у призначену дату в ТЦК не з’явився. Ігнорування "бойової повістки" кваліфікували як ухилення від мобілізації.

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Підсудний повністю визнав свою провину, але пояснив, що не з'явився у ТЦК, оскільки 21 липня поховав батька, а матір "залишилась одна".

Крім того, ухилянт зізнався, що "не бажає служити у війську, оскільки не готовий". Чоловік переконує, що доглядає за матір’ю, але у жінки є ще двоє синів.

56-річна мати підтвердила, що має трьох синів, але двоє живуть окремо із власними сім'ями. За словами жінки, стан її здоров'я погіршився і вона нібито потребує "постійної допомоги" сина.

Суд врахував, що підсудний "не висловлює жаль" щодо скоєного та не намагався виправити ситуацію. Чоловіка відправили за ґрати на три роки.

Ухилення від мобілізації

2 чеврня у Чернігові вдруге засудили чоловіка за ухилення від мобілізації та домашнє насильство.

4 місяці тому Чернігівський районний суд врахував щире каяття ухилянта та призначив йому покарання у вигляді випробувального терміну, але після цього він так і не з'явився до ТЦК. Тому Чернігівський апеляційний суд задовольнив клопотання прокуратури і засудив фігуранта до реального терміну покарання, йшлося у вироку Чернігівського апеляційного суду.

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