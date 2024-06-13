Українця засудили за порушення закону про мобілізацію. Він не з'явився до ТЦК за "бойовою повісткою" через смерть батька.
Як йдеться рішенні Бродівського районного суду Львівської області від 6 червня, військовозобов’язаний уродженець села Дітківці пройшов ВЛК. Його визнали придатним до служби, тож 20 липня 2023 року чоловік отримав повістку з викликом на наступний день.
Права на відстрочку від призову чоловік не мав, але у призначену дату в ТЦК не з’явився. Ігнорування "бойової повістки" кваліфікували як ухилення від мобілізації.
Підсудний повністю визнав свою провину, але пояснив, що не з'явився у ТЦК, оскільки 21 липня поховав батька, а матір "залишилась одна".
Крім того, ухилянт зізнався, що "не бажає служити у війську, оскільки не готовий". Чоловік переконує, що доглядає за матір’ю, але у жінки є ще двоє синів.
56-річна мати підтвердила, що має трьох синів, але двоє живуть окремо із власними сім'ями. За словами жінки, стан її здоров'я погіршився і вона нібито потребує "постійної допомоги" сина.
Суд врахував, що підсудний "не висловлює жаль" щодо скоєного та не намагався виправити ситуацію. Чоловіка відправили за ґрати на три роки.
Ухилення від мобілізації
2 чеврня у Чернігові вдруге засудили чоловіка за ухилення від мобілізації та домашнє насильство.
4 місяці тому Чернігівський районний суд врахував щире каяття ухилянта та призначив йому покарання у вигляді випробувального терміну, але після цього він так і не з'явився до ТЦК. Тому Чернігівський апеляційний суд задовольнив клопотання прокуратури і засудив фігуранта до реального терміну покарання, йшлося у вироку Чернігівського апеляційного суду.