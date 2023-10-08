Ще двох дітей у важкому стані госпіталізували.

На Львівщині від отруєння чадним газом загинуло 5 людей, а ще двоє дітей у важкому стані госпіталізовані.

Як повідомили в поліції Львівської області, вчора, 7 жовтня, до поліції надійшло повідомлення про те, що в будинку одного з сіл Львівського району виявлено тіла кількох людей без ознак життя.

На місці події працювали слідчо-оперативна група, криміналісти та співробітники інших служб територіального підрозділу поліції.

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"У будинку правоохоронці виявили тіла п'ятьох місцевих мешканців - жінок віком 29, 53 і 75 років та чоловіків віком 33 і 57 років. Попередньо встановлено, що причиною загибелі людей стало отруєння чадним газом", - повідомляє поліція.

Крім того, з діагнозом "отруєння чадним газом" медики госпіталізували двох хлопчиків віком сім і дев’ять років.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 270 (Порушення встановлених законодавством вимог пожежної або техногенної безпеки) Кримінального кодексу України.

Отруєння небезпечним газом - новини

Як повідомляв УНІАН, в серпні на Львівщині четверо людей насмерть отруїлись газами від картоплі. Прибувши до місця події, рятувальники з’ясували, що четверо людей зайшли в підвальне приміщення будинку, де зберігалась картопля. Вони, імовірно, втратили свідомість через вдихання небезпечних газів.

В ДСНС зазначали, що така висока концентрація газів могла виникнути через процес гниття картоплі, яка була в підвальному приміщенні. Під час розкладу органічних матеріалів, таких як картопля, виникають різні хімічні реакції, які можуть виділяти небезпечні гази.

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