Госпіталізовані мати з дітьми та дитина сусідів.

У Одеській області шестеро дітей та жінка отруїлися чадним газом. Про це повідомляє прес-служба Головного управління ДСНС в Одеській області.

Як зазначається, сьогодні зранку від чергового "103" надійшло повідомлення, що у селі Новобіль Подільського району отруїлось шестеро людей.

"З діагнозом - отруєння чадним газом, в Балтську лікарню госпіталізовано жінку, 1976 року народження, та 6 дітей: 4 сина - 2008, 2009, 2013 та 2019 років народження, донька 2010 року народження", - йдеться в повідомленні.

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Крім того, госпіталізовано сусідську дівчинку 2012 року народження.

За даними прес-служби, причиною отруєння є недолік конструкції димаря опалювальної печі.

Отруєння чадним газом - останні новини

На початку року в ДСНС заявили, що в Україні зросла кількість отруєнь чадним газом.

Наприкінці березня трагедія сталася у Вінницькій області. Там ціла родина отруїлась чадним газом. 45-річна мати та 14-річний син загинули, старша донька в реанімації. Як виявилось, люди труїлись газом кілька днів, але не відчували цього.

На початку квітня повідомлялось, що в Одеській області знайшли мертвими п'ятьох людей, у тому числі трьох дітей. Попередня причина смерті сім'ї - удушення чадним газом від паливного генератора.

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