Четверо осіб зайшли в підвальне приміщення, де зберігалась картопля, ймовірно, знепритомніли та загинули.

У Львівському районі четверо людей отруїлись газами, які накопичились в підвалі. Про це повідомляє Головне управління ДСНС України у Львівській області.

Як повідомляється, 09 серпня о 19:45 до рятувальників надійшло повідомлення про те, що в с. Повітно в підвальному приміщенні двохповерхового житлового будинку отруїлись невідомими речовинами четверо осіб.

Прибувши до місця події, рятувальники з’ясували, що четверо людей зайшли в підвальне приміщення будинку, де зберігалась картопля. Вони, ймовірно, втратили свідомість через вдихання небезпечних газів.

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"Така висока концентрація газів ймовірно могла виникнути через процес гниття картоплі, яка була в підвальному приміщенні. Під час розкладу органічних матеріалів, таких як картопля, виникають різні хімічні реакції, які можуть виділяти небезпечні гази", - пояснили в ДСНС.

Як повідомляється, внаслідок отруєння загинули четверо людей - жінка 1956 року народження та чоловіки 1952, 1978 та 1971 років народження. Причини та обставини події встановлюють правоохоронці.

Масове отруєння чадним газом на Одещині

Як повідомляв УНІАН, у квітні поточного року в Одеській області шестеро дітей та жінка отруїлися чадним газом. На щастя, вони вижили. Фахівці встановили, що причиною отруєння став недолік конструкції димаря опалювальної печі.

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