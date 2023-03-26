Потерпілий з невідомою метою збирав протипіхотні міни "Лепесток".

25-річний житель Херсонської області дістав тяжкі поранення через підрив на протипіхотній міні "Лепесток", яку залишили російські окупанти. Цього тижня в регіоні зафіксували ще 5 випадків підриву цивільних.

Як повідомили у Херсонській обласній військовій адміністрації, з пораненнями обох верхніх кінцівок та живота 25-річного постраждалого шпиталізували до найближчого медзакладу. Для подальшого лікування чоловіка планують перевести до Кривого Рогу.

"Зі слів очевидців, у полі поблизу села Іщенка потерпілий збирав "Лепестки". Одна з мін здетонувала у нього в руках", – розповіли в ОВА.

Відео дня

В ОВА також нагадали, що чіпати вибухівку заборонено, і в разі її виявлення необхідно відійти на безпечну відстань та сповістити про знахідку рятувальників або поліцейських.

Мінна небезпека на Херсонщині - що варто знати

Звільнена частина Херсонщини, як і інші деокуповані території, рясно всіяна вибухонебезпечними предметами. Попри постійні попередження і заклики бути обачними, мешканці регіону травмуються і гинуть внаслідок детовування. В лютому, приміром, одразу кілька людей підірвалися на мінах. Постраждали від вибухівки і четверо піротехніків ДСНС.

Минулого тижня мешканець області, який натрапив на міну в лісі, втратив ногу. Цього тижня зафіксували ще пʼять випадків підриву мирних людей на російській вибухівці.

Вас також можуть зацікавити новини: