Рятувальники закликали місцевих мешканців дбати про безпеку під час відпочинку на воді.

В Миколаївській області протягом одного вечора знайшли тіла двох людей, що загинули на воді.

Про це повідомляє ДСНС України. Зокрема, о 15:40 поліцейські повідомили про те, що у річці Південний Буг на відстані 20 метрів від берега виявлено тіло жінки. Пригода сталась межах Синюхінобрідської громади.

Пізніше, о 19:10 стало відомо, що в селі Семенівка в 5 метрах від берега виявлено тіло чоловіка. Обставини подій встановлюють правоохоронці.

Рятувальники закликали місцевих мешканців дбати про безпеку під час відпочинку на воді. У більшості випадків люди гинуть на воді через власну необережність.

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Нагадаємо, у селі Вакуленці 11 квітня перевернувся човен з трьома людьми.

Працівники міської рятувально-водолазної служби витягли з води тіла двох загиблих.

Третю людину, яка перебувала у човні, шукають водолази. Якщо її не знайдуть до ночі, то пошуки продовжать наступного дня, повідомив речник служби. Обставини загибелі цих людей встановлюють.

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Автор: Дмитро Захаров