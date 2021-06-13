В Миколаївській області протягом одного вечора знайшли тіла двох людей, що загинули на воді.
Про це повідомляє ДСНС України. Зокрема, о 15:40 поліцейські повідомили про те, що у річці Південний Буг на відстані 20 метрів від берега виявлено тіло жінки. Пригода сталась межах Синюхінобрідської громади.
Пізніше, о 19:10 стало відомо, що в селі Семенівка в 5 метрах від берега виявлено тіло чоловіка. Обставини подій встановлюють правоохоронці.
Рятувальники закликали місцевих мешканців дбати про безпеку під час відпочинку на воді. У більшості випадків люди гинуть на воді через власну необережність.
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Нагадаємо, у селі Вакуленці 11 квітня перевернувся човен з трьома людьми.
Працівники міської рятувально-водолазної служби витягли з води тіла двох загиблих.
Третю людину, яка перебувала у човні, шукають водолази. Якщо її не знайдуть до ночі, то пошуки продовжать наступного дня, повідомив речник служби. Обставини загибелі цих людей встановлюють.
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