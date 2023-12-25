За словами очевидців, спалахнула прибудова, потім вогонь перекинувся на будинок.

У тимчасово окупованому Криму вирує велика пожежа. Палає дачний будинок на мисі Фіолент у Севастополі.

Про це повідомляє телеграм-канал "Кримський вітер". Зазначається, що на рятувальників чекали довго – вони не їхали на виклик щонайменше 15 хвилин.

За словами очевидців, спалахнула прибудова. Потім вогонь перекинувся на будинок.

"Також постраждав автомобіль, відігнати який не вдалося, т.к. ключі залишились у будинку. З дому встигли евакуювати людей та тварин. На пожежних чекали довго. На момент зйомки відео їх ще не було", – йдеться у повідомленні.

Що відбувається на окупованих територіях

Ввечері в неділю, 24 грудня, у тимчасово окупованій Горлівці Донецької області пролунали вибухи, після чого виникла пожежа. Горів склад ТЦ "Галактика" (раніше це був "Епіцентр", проте його "віджали" загарбники).

Вибухи чули також в окупованому Маріуполі. Про це повідомив радник мера міста Петро Андрющенко, додавши, що окупанти відзвітували про "роботу ППО".

Три потужні вибухи пролунали і в Токмаку на Запоріжжі.

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