Правоохоронець отримав численні травми. Собаку довелося знешкодити.

В Одеській області затримано чоловіка, який побив поліцейських і нацькував на них вівчарку.

Як повідомили в Головному управлінні Нацполіції в Одеській області, НП сталася в Овідіопольському районі, коли наряд сектора реагування патрульної поліції виїхав на відпрацювання виклику про домашнє насильство.

Зокрема, підозрюваний побив колишнього родича.

Коли правоохоронці приїхали, зловмисник з місця події зник. Поліцейські наздогнали чоловіка біля місця його проживання.

"Тільки-но чоловік побачив поліцейських, він на одного з них нацькував вівчарку, а до другого кинувся в бійку", - повідомили в главку.

В результаті 32-річний поліцейський отримав тілесні ушкодження у вигляді черепно-мозкової травми, струсу мозку, перелом лицевої кістки, перелому носа і закритого перелому фаланги лівої кисті. Щоб відбитися від собаки і допомогти вгамувати зловмисника, 25-річному напарникові потерпілого поліцейського довелося знешкодити тварину з табельної зброї.

За насильство щодо працівника правоохоронного органу 30-річному правопорушнику оголошено підозру за ч. 2 ст. 345 Кримінального кодексу України.

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Окремо буде дано правову оцінку діям підозрюваного стосовно колишнього родича, якого він побив.

Зловмисника затримано в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу.

За фактом використання працівником поліції вогнепальної зброї керівництво ГУ НП в Одеській області ініціювало проведення службового розслідування.

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Автор: Лариса Козова