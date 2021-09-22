У кав’ярні, де сталася стрілянина, Козлов часто зустрічався зі своїми партнерами.

Нападник на черкаського бізнесмена, й у деяких колах – кримінального авторитета, Михайла Козлова потрапив на камери кав’ярні, де сталося вбивство.

Відео УНІАН надали джерела у правоохоронних органах.

Як свідчать відзняті камерою відеоспостереження кадри, зловмисник у чорному одязі та балаклаві різко вибіг на вулицю, де розташована кав’ярня, зі зброєю в руках.

Озброєний нападник пригрозив компанії чоловіків поряд з закладом – і ті розступилися, піднявши руки вверх. Після чого зловмисник увірвався всередину приміщення, а за лічені хвилини з нього вибіг і втік з місця події у тому ж напрямку, звідки прибув.

Стрілянина у Черкасах: що відомо

У середу, 22 вересня, у Черкасах сталася стрілянина в одному з громадських харчевень, унаслідок якої смертельно поранили одного з чоловіків.

Зловмисники втекли з місця події на легковику, транспорт знайшли спаленим на виїзді з міста.

Правоохоронці оголосили план з перехоплення зловмисників. За словами свідків, нападників було щонайменше троє. Усі були одягнені в одяг темного кольору та з написами: "СБУ".

За даними ЗМІ, вбитим виявився місцевий "кримінальний авторитет" Михайло Козлов. Чоловіка неодноразово судили за тяжкі злочини, зокрема вимагання.

Відомо, що у кав’ярні, де сталася стрілянина, Козлов часто зустрічався зі своїми партнерами.

Автор: Яна Ставська