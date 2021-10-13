Зловмисник, який напав на людей в обласному центрі, затриманий, поділилися в поліції.

У центрі Одеси затримано іноземця, який на зупинці громадського транспорту порізав ножем дівчину та чоловіка – колишню співмешканку та її колегу.

НП в Одесі сталася на зупинці, розташованій на вул. Катерининській, повідомили у Головному управлінні Національної поліції в Одеській області.

За його даними, постраждалій 21 рік, а потерпілому – 29 років.

"Дочекавшись, коли дівчина вийде з роботи, 33-річний виходець з Південної Азії зажадав від неї відновити відносини, а, почувши відмову, схопив за одяг і став штовхати. За одеситку заступився її колега, який став свідком конфлікту. В ході сварки іноземець кинувся на обох з ножем...", – розповіли у відомстві.

Чоловік отримав поріз шиї, проникні поранення грудей та черевної порожнини, а дівчина – порізи шиї та рук. Постраждалих швидко госпіталізували.

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Іноземцю повідомили про підозру за ч. 1 ст. 121 Кримінального кодексу України ("Умисне тяжке тілесне ушкодження").

Максимальне покарання за таке правопорушення – до восьми років в'язниці.

На час досудового розслідування затриманого відправили до слідчого ізолятора.

Раніше схожий інцидент стався у передмісті Одеси – журналісти дізналися, що дівчина перерізала собі ножем горло та вени й вистрибнула з вікна житла, розташованого на третьому поверсі висотки.

Постраждала померла. За непідтвердженими відомостями, у дівчини були проблеми з психікою.

Автори: Лариса Козова, Екатерина Присяжнюк