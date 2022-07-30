Оперативним реагуванням Сили оборони забезпечили контрольований підрив вибухонебезпечного предмету прямо у воді.

Знешкоджену на Одещині міну несло до берега курортної Затоки.

Про це в Facebook у зверненні до громадян повідомив начальник Одеської обласної військової адміністрації Максим Марченко.

"Сьогодні у Затоці (курортне селище в Білгород-Дністровському районі – УНІАН) було виявлено ворожу морську міну, яку несло до берега. Наші сапери її оперативно знищили. Вкотре нагадую про заборону відвідувати морські пляжі", - підкреслив Марченко.

Як повідомили журналістам в оперативному командуванні "Південь", до узбережжя течією винесло якірну міну, яка була зірвана штормом і знаходилась в кількох метрах від берега.

Оперативним реагуванням Сили оборони забезпечили контрольований підрив вибухонебезпечного предмету прямо у воді.

Раніше сьогодні речник начальника Одеської ОВА Сергій Братчук повідомив, що на Одещині знешкоджена міна, яка була виявлена у воді, не уточнюючі, де саме це трапилось.

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