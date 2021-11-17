Жінка взяла на виховання підлітків, а потім почала бити.

В Одеській області в дитбудинку сімейного типу били дітей.

Про цеповідомили у Болградському районному відділі поліції в Одеській області.

Встановлено, що 53-річна жінка взяла на виховання у створений нею дитячий будинок сімейного типу хлопчиків віком від 11 до 15 років. Однак троє молодших дітей почали тікати з дому, а востаннє не захотіли туди повертатися.

Як з'ясували правоохоронці, які займалися пошуками підлітків, названа мати била їх разом з 20-річним хлопцем, який до повноліття також був під її опікою.

Наразі молодших дітей розмістили в центрі соціально-психологічної реабілітації. Двоє старших хлопчиків теж не хочуть залишатися під опікою вищеназваної жінки, але поки перебувають у будинку сімейного типу.

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Наразі з сім'єю продовжують працювати фахівці. Питання про доцільність залишення в сім'ї вихованців незабаром вирішить адміністративна комісія із захисту прав дітей.

Раніше голова Полтавської обласної ради Олександр Біленький повідомив, що на Полтавщині вихователі в дитячому садку зв'язали 4-річну дівчинку і заклеїли їй рот скотчем.

Автор: Лариса Козова