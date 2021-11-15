Інформацію про знущання з дитини у дитсадку перевіряє поліція.

На Полтавщині вихователі у дитсадку зв’язали 4-річну дівчинку та заклеїли їй рот скотчем.

Про це у Facebook повідомив голова Полтавської обласної ради Олександр Біленький.

"Жахлива подія, від якої стає моторошно! Мене повідомили про випадок знущання з дитини, який трапився у Диканській громаді. Під час тихої години 4-річній дівчинці, аби вона не плакала, вихователі скотчем замотали руки та ноги, а потім ще й заклеїли рот", – написав він.

Посадовець звернувся до керівництва Головного управління Національної поліції у Полтавській області щодо перевірки фактів та обставин цієї надзвичайної події.

Читайте такожПід Львовом у дитсадок вирішили приймали лише дітей "корінних" жителів"Я не вказую назву населеного пункту, а ні прізвища працівників і, звісно, дитини – зрештою, усі обставини повинні бути з’ясовані та підтверджені, або спростовані", – зазначив Біленький.

За його словами, він оприлюднив цю інформацію, оскільки не хоче, щоб дана історія замовчувалася, як це відбувалося неодноразово в інших випадках.

Як повідомив УНІАН керівник відділу зв’язків з громадськістю ГУ НП у Полтавській області Юрій Сулаєв, заяв до поліції стосовно інформації, яку оприлюднив Біленький, не надходило. Однак правоохоронці почали з’ясовувати обставини події – на місце виїхала слідчо-оперативна група.

"Перевіряємо всю інформацію. Не виключено, що вона не підтвердиться. У дописі, який з’явився до Біленького у Facebook, вказані прізвища вихователів. Зараз все ретельно перевіримо", – заявив Сулаєв.

За наявною інформацією, про вказаний інцидент у Facebook першою написала сестра 4-річної дівчинки. Вона вказала імена сестри та двох виховательок.

Раніше ЗМІ дізналися, що у Луцьку в дитячому садку №37 вихователька заклеїла чотирирічному хлопчикові рот скотчем. Батьки дізналися про фізичне насильство, побачивши у дитини подряпини.

Вас можуть зацікавити такі новини:

Автор: Олег Булашев