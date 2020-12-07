Поліція встановлює обставини трагедії.

У Захарівському районі Одеської області водій на Opel врізався в коня.

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Як повідомили в регіональному главку Нацполіції, аварія сталася 6 грудня, о 18:50, в селі Нова Шибка.

Попередньо встановлено, що водій автомобіля Opel на заокругленій ділянці дороги зіткнувся з конем, запряженим у віз.

"Тварина некеровано вибігла на дорогу - назустріч автомобілю. В результаті зіткнення 69-річний чоловік, який керував підводою, і тварина загинули на місці", - повідомили в главку.

Наразі на місці події працює слідчо-оперативна група поліції. Правоохоронці встановлюють обставини, що призвели до трагедії. Вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

ДТП з тваринами в Україні

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Автор: Лариса Козова