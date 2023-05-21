За словами мера міста, вбивство сталося на побутовому ґрунті. Людей застрелив місцевий мисливець, який мав удома рушницю.

У Полтавській області в неділю, 21 травня, чоловік застрелив трьох людей, після чого підірвався на гранаті. Інцидент трапився в місті Лохвиця близько 14:00.

Про це повідомили в Управлінні Нацполіції Полтавщини. Слідчі попередньо з'ясували, що місцевий житель застрелив із гладкоствольної зброї трьох сусідів у їхніх домівках, після чого повернувся до власного будинку та підірвався гранатою.

Згодом чинний мер Лохвиці Віктор Радько заявив у коментарі "Полтавській хвилі", що серед загиблих був колишній очільник цього міста В'ячеслав Демчук. Його та двох інших жертв застрелили з мисливської рушниці.

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За словами Радька, вбивство сталося на побутовому ґрунті. Людей застрелив місцевий мисливець, який мав удома рушницю.

Правоохоронці розпочали кримінальне провадження за ч. 2 статті 115 (Умисне вбивство двох або більше осіб) Кримінального кодексу України. Тривають слідчі дії.

Інші інциденти в Україні

Як повідомляв УНІАН, раніше поліція Житомирщини повідомила про підозру в умисному вбивстві 46-річному адвокатові, який вбив свого знайомого та одружився з його дівчиною. Наразі йому загрожує довічне ув’язнення.

А в Харківській області чоловік кинув гранату під автомобіль, поранивши трьох людей. Ще одну гранату зловмисник жбурнув у домоволодіння інших мешканців громади, але боєприпас не розірвався.

У квітні в Миколаєві нетверезий чоловік підірвав гранату. Внаслідок інциденту поранення отримав він сам, а також жінка, яка проходила поряд.

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