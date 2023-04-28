Наразі зловмисник та поранена жінка перебувають у лікарні.

У Миколаєві чоловік напідпитку підірвав гранату. Внаслідок інциденту поранено його та жінку, яка проходила поряд. Про це повідомив начальник поліції Миколаївщини Сергій Шайхет.

"Миколаїв, тихий вечір п’ятниці після дводенного терору рашистів. Раптовий вибух біля одного з будинків на проспекті Центральному примусив мешканців багатоповерхівок виходити з документами та з речами до безпечного місця, подумали, що "прильоти". Виявилося, що це нетверезий чоловʼяга набрався хоробрості та вирішив підірвати гранату після того, як громадяни, які просто ремонтували свою автівку, відмовилися дати йому дві гривні", - розповів він.

За словами Шайхета, в результаті зловмисник та жінка, яка проходила поряд, отримали тілесні ушкодження, нині їм обом лікарі надають медичну допомогу.

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"Зловмисником неодмінно займатимуться поліцейські, щойно до нього допустять лікарі. Нині слідчі вирішують питання щодо остаточної кваліфікації події. Злочинець неодмінно нестиме покарання відповідно до закону", - наголосив очільник поліції області.

Вибух гранати - новини

Як повідомляв УНІАН, раніше в Харківській області чоловік кинув гранату під автомобіль, внаслідок вибуху поранено трьох людей. Ще одну гранату РГД зловмисник кинув до домоволодіння інших мешканців громади, але боєприпас не розірвався.

А в Києві внаслідок вибуху гранати на вулиці поранення отримали двоє людей, їх госпіталізовано в лікарню. Згодом правоохоронці затримали винуватця інциденту. Ним виявився 34-річний мешканець Києва, який через ревнощі кинув гранату посеред вулиці в знайому з чоловіком.

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