Наразі йому загрожує довічне ув’язнення.

Поліція Житомирщини повідомила про підозру в умисному вбивстві 46-річному адвокату, який вбив свого знайомого та одружився з його дівчиною.

Як зазначає прес-служба ГУ НП у Житомирській області, слідство встановило, що чоловік під час застілля у хмільному дурмані застрелив конкурента, вивіз до кар’єру та утопив разом з човном. Згодом підозрюваний одружився на 20-річній дівчині вбитого. Наразі йому загрожує довічне ув’язнення.

Вбивство сталося весною цього року. До поліції звернулася жінка, яка повідомила про зникнення 31-річного сина. Востаннє вона бачила його 26 квітня.

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Поліцейські з’ясували, що у день зникнення він був у компанії знайомих у будинку одного з них в обласному центрі. Однак, ніхто не міг пояснити, куди зник чоловік, посилаючись на надмір алкоголю.

У липні у Богунському кар’єрі виявили труп невідомого чоловіка. Тіло було обгорнуте в гумовий човен.

"Навіть на перший погляд було зрозуміло, що невідомий уже давно знаходиться у водоймі і смерть його була далеко неприродньою. Майже відразу оперативники ідентифікували загиблого як 31-річного зниклого. Згодом судово-медична експертиза засвідчила, що причиною його смерті стало проникаюче вогнепальне дробове поранення у життєво важливі органи", - йдеться у повідомленні.

Кілька місяців слідчі збирали докази причетності 46-річного чоловіка до цього вбивства. З'ясувалося, що того дня між господарем будинку та гостем виник банальний чоловічий конфлікт - через 20-річну дівчину, яка подобалась обом. Для одного з них він закінчився трагічно. Спочатку бійка, а потім постріл з дробовика.

Підозрюваний ретельно намагався приховати скоєне і максимально знищити докази. Тіло чоловіка наступної ночі вивезли з будинку до водойми, де переклали до човна. Його дно пробили, подбавши про достатній тягар для затоплення. Майже три місяці тіло знаходилось у воді.

"Наразі за умисне вбивство 46-річному чоловікові загрожує до 15 років ув’язнення. Також нині встановлюється роль і кожного з інших мимовільних очевидців чи свідків цієї драми. За цей час 20-річна дівчина, через яку й виник конфлікт, стала дружиною підозрюваного та готується до материнства", - зазначають у поліції.

Гучні вбивства на Житомирщині

19 вересня неподалік с. Гальчина Андрушівської громади Житомирської області виявили тіло 18-річної дівчини зі слідами насильницької смерті. Дівчина пішла на прогулянку у п'ятницю і до певного часу спілкувалась з рідними телефоном. Коли ж зв'язок з нею обірвався, мати звернулась до правоохоронців.

Лиха на Житомирщині наробили й російські окупанти. Зокрема, у селі Юрівка 42-річний Володимир Ободзінський внаслідок російського удару двома 500-кілограмовими бомбами по його будинку втратив свою родину - 40-річну дружину Наталію, 14-річного сина Володимира, 19-річну доньку Іванну та однорічних онуків Вероніку та Дениса.

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