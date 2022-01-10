Фігурантам загрожує від 10 до 15 років або довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Поліція Полтавщини затримала іноземців, які викрали та майже тиждень незаконно утримували фермера з Пирятина.

Про це повідомила Національна поліція України.

1 січня до поліції звернувся 29-річний чоловік. Він повідомив, що його 55-річний тесть мав приїхати до нього в гості 31 грудня 2021 року, але так і не доїхав. Заявник також зазначив, що з тестем раптово зник телефонний зв'язок і місце його знаходження родичам невідоме. Поліція одразу розпочала розшук.

Відомості за фактом зникнення мешканця Пирятина були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за кваліфікуючими ознаками частини 1 статті 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Орієнтування на пошуки безвісти зниклого фермера правоохоронці одразу розмістили на офіційних інтернет-ресурсах обласної поліції, розіслали особовому складу поліції Полтавщини та областей України.

Під час проведення першочергових оперативно-розшукових та слідчих дій поліцейським вдалося з'ясувати, що безвісти зниклий чоловік поїхав з дому на власному автомобілі "Субару Форестер". При подальшому відпрацюванні оперативної інформації, працівники карного розшуку та слідчі Полтавщини встановили, що безвісти зниклий 55-річний підприємець 30 грудня 2021 року виїхав автомобілем із Пирятина в напрямку Києва.

Читайте такожЗаробили 1,2 мільйона євро: засновники приватної клініки продавали немовлят іноземцям"Опрацювавши весь масив отриманої оперативної інформації, ми виявили автомобіль безвісти зниклого пирятинця біля однієї з багатоповерхівок у місті Українка Київської області. Під час проведення обшуку транспортного засобу, слідчим поліції вилучені документи, що належать зниклому чоловікові, та речові докази, що свідчили про ймовірність його викрадення. Потім ми отримали оперативну інформацію, що розшукуваного незаконно утримують в одному із будинків Києва. Мною було прийняте рішення про негайне проведення спецоперації зі звільнення чоловіка та затримання осіб, причетних до його викрадення", - повідомив начальник поліції Полтавщини Євген Рогачов.

Як з'ясувалось, пирятинця викрали іноземці, які тривалий час, із застосуванням фізичного насильства, вимагали від нього грошові кошти, а також переписати на їх користь бізнес і нерухоме майно.

Наразі двох фігурантів, 1995 та 1986 років народження, затримано в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Їм повідомлено про підозри у вчиненні злочинів та вирішується питання щодо обрання судом запобіжних заходів. Також проводяться оперативно-розшукові заходи щодо встановлення інших осіб, які можуть бути причетні до вчинення цього злочину.

За даним фактом слідчим підрозділом поліції, під процесуальним керівництвом Лубенської окружної прокуратури розслідуються кримінальні провадження, відкриті за правовою кваліфікацією статті 14 та частини 2 пункту 3 статті 115 (Замах на умисне вбивство), частини 2 статті 289 (Незаконне заволодіння транспортним засобом), частини 4 статті 189 (Вимагання) та частини 2 статті 146 (Незаконне позбавлення волі) Кримінального кодексу України.

Фігурантам загрожує від 10 до 15 років або довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Як повідомляв УНІАН, раніше у Донецькій області екс-поліцейського звинуватили у незвичайному злочині.

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