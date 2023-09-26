У Лубенському районі велика хмара диму здіймається у небо.

У Полтавській області стався вибух на магістральному газопроводі. Про це повідомив начальник Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін.

Інцидент трапився в Лубенському районі Полтавщини. "За попередньою інформацією відбулася розгерметизація на магістральному газопроводі", - зазначив Лунін.

На місці працює Державна служба України з надзвичайних ситуацій. Також Лунін оприлюднив два відео, на яких спостерігається велика пожежа та хмара диму, яка здіймається у небо.

Пізніше Лунін додав, що на місці вибуху вигорають залишки газу. "Рятувальники ліквідовують загоряння сухої трави. Ситуація контрольована", - зазначив він.

Оновлення 14:59. Голова Полтавської ОВА повідомив, що жертв внаслідок цього потужного вибуху, на щастя, немає.

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