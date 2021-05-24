Лікарі констатували смерть дитини / smashinghub.com

В Кременчуці у ванні втопилася однорічна дитина.

Про це повідомляє "Кременчуцька газета".

За даними видання, на місці лікарі констатували смерть однорічної дитинки, яка втопилася у ванні.

Як повідомляється, швидку викликав співмешканець матері дитини. За попередньою інформацією, мати дитини перебувала у нетверезому стані.

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Автор: Катерина Лиманська