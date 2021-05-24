На Полтавщині у ванні втопилася однорічна дитина

За даними ЗМІ, лікарів на місце трагедії викликав співмешканець матері дитини, сама жінка була п'яною.

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