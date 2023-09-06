Дівчинка-підліток залишилася сиротою, батько сімейства кілька місяців тому також загинув в автокатастрофі.

У Великобританії у страшній ДТП загинула українка та її двоє дітей. В результаті трагедії дівчинка-підліток залишилася круглою сиротою, адже батько сімейства кілька місяців тому також загинув в автокатастрофі. Про це повідомляє Daily Mail.

Як повідомляється, жінка та її діти були біженцями та прибули до Великобританії лише 5 тижнів тому.

Автобус, в якому їхала сім'я, зіткнувся з двома автомобілями. Водія автобуса госпіталізували з травмами ніг, а деякі пасажири отримали легкі травми.

Відео дня

Представник поліції Північного Йоркширу заявив: "Тепер ми можемо підтвердити особи жінки і двох дітей, які трагічно загинули в результаті зіткнення на автомагістралі A61 недалеко від Ріпона в неділю. Це Дар'я Бартенєва, 35 років, її син Ігор Бартенєва, 6 років, і падчерка Дар'ї, Анастасія Бартенєва, 15 років. Всі троє були вихідцями з України і на момент зіткнення проживали в Ріпоні, Північний Йоркшир. В даний час наші думки з членами їх сімей у Великобританії та Україні".

Як повідомляється, після звістки про смерть сім'ї безліч місцевих жителів звернулися в соціальні мережі, щоб поділитися своїм загальним почуттям горя і зібрати для залишилася сиротою дівчинки гроші.

Трагедія в Кіровоградській області

Сьогодні також стало відомо, що у Кіровоградській області через п'яного водія загинув військовий з маленькою донькою. Винуватцем аварії виявився 30-річний чоловік, який перебуває під вартою без права внесення застави.

Правоохоронці вважають, що він порушив ПДР в стані алкогольного сп'яніння, виїхав на зустрічну смугу і зіткнувся з авто військового. В результаті ДТП український військовий загинув на місці, а його маленька дочка померла в лікарні.

Вас також можуть зацікавити новини: