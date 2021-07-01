Протестувальники пригрозили блокувати дорогу до тих пір, поки чиновники до них не приїдуть.

На трасі в Івано-Франківській області утворився затор з машин. Місцеві жителі перекрили дорогу на знак протесту через розбите дорожнє полотно між селами.

Про це повідомляється в сюжеті ТСН.

У селі Креховичі вже більше трьох годин місцеві жителі блокують дорогу державного значення, яка з'єднує Івано-Франківську область з Львівською і веде в Закарпаття. До акції протесту вдалися через повністю зруйнований шлях між їхніми селами.

На оприлюднених кадрах видно, що асфальт фактично відсутній на ділянці приблизно в 30 км. Дорогу не ремонтують роками.

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Протестувальники ходять по пішохідному переходу і блокують проїзд авто, але час від часу пропускають машини, швидкі, рейсові автобуси та авто з дітьми.

На мітинг вийшли жителі восьми сіл Рожнятівського району. За словами місцевої мешканки, багато грошей йде на ремонт авто після поїздки по такій дорозі. При цьому ще один місцевий житель заявив, що легковик по такій дорозі насилу проїжджає 10 км за 40 хвилин.

Водії незадоволені, що їм доводиться стояти в заторі, але деякі підтримують мітингувальників. Протестувальники пригрозили блокувати дорогу до тих пір, поки чиновники до них не приїдуть, але поки що безрезультатно.

У свою чергу поліція Івано-Франківської області повідомила, що на місці перекриття працюють майже 30 правоохоронців.

"1 липня в селі Креховичі Брошнів-Осадської ОТГ люди частково перекрили рух транспорту на автодорозі національного значення Н-10 сполученням "Стрий-Чернівці-Мамалига", з вимогою заборони руху великогабаритного транспорту по дорозі місцевого значення "Рожнятів-Липовиця", у зв'язку з незадовільним станом її покриття", - зазначено в повідомленні.

Також організовано об'їзд та виставлені поліцейські пости:

місто Долина на повороті в село Оболоня;

смт Рожнятів-поворот на село Сваричів;

село Голінь Кольського району - село Тужилів.

За даними сервісу Google карти, в районі села Креховичі на трасі Н-10 утворилася велика пробка в кілька кілометрів.

Як раніше повідомляв УНІАН, під Києвом у місті Буча протестувальники перекрили Варшавську трасу (М-07 Київ - Ковель - Ягодин) у місті Буча, виступаючи проти забудови іншого міста-супутника столиці - Ірпеня. Людей обурює активна забудова Ірпеня.

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Автор: Анастасія Горбачова