Машина з іноземцями виїхала на зустрічну смугу та зіткнулася з вантажівкою.

У ДТП на трасі "Київ-Чоп" у Рівненській області загинули двоє іноземців, ще троє - в лікарні.

Про це в середу, 30 червня, розповіли в поліції Рівненської області.

Аварія сталася близько опівдні біля села Ситне Дубенського району. За попередньою інформацією, 23-річний водій Тoyota Corolla на заокругленій ділянці дороги не впорався із керуванням, допустив занос автомобіля, виїхав на смугу зустрічного руху, де допустив зіткнення із вантажівкою DAF.

"У салоні легковика перебували п'ятеро іноземців, студенти вищих навчальних закладів України: 25-річний пасажир загинув на місці події, його ровесника, попри вжиті реанімаційні заходи, врятувати не вдалося - він помер у лікарні. Водія та ще двох пасажирів госпіталізували із травмами різного ступеня. Кермувальник вантажівки, 52-річний житель Вінниці, не постраждав", - повідомляють правоохоронці.

Слідчі встановлюють усі обставини ДТП у межах досудового розслідування, розпочатого за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило загибель кількох осіб (за частиною 3 статті 286 КК України).

В обох водіїв відібрали зразки крові, однак за результатами огляду на алкотестері чоловіки були тверезі.

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Автор: Катерина Комолова