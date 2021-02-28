Аварія сталася вчора близько 21:20 в с. Жобрин.

На Рівненщині внаслідок дорожньо-транспортної пригоди загинули двоє осіб.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у відділі комунікації Головного управління Національної поліції у Рівненській області, аварія сталася вчора, 27 лютого, близько 21:20 в с. Жобрин Рівненського району.

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«Водій автомобіля Audi A6 - 33-річний рівнянин, рухаючись по вул. Лісовій у напрямку місцевого санаторію, не впорався із керуванням та допустив наїзд на бетонну арку закладу. Унаслідок ДТП тяжкі травми отримали двоє пасажирів - 35-річні рівняни. Вони загинули на місці», - йдеться в повідомленні.

Водій автомобіля, за даними поліції, перебував напідпитку.

Чоловіка затримали та помістили до ізолятора тимчасового тримання. Вирішується питання про повідомлення йому про підозру у вчиненні злочину, передбаченого частиною 3 статті 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило загибель двох людей). Санкція статті передбачає покарання у вигляді від п’яти до десяти років позбавлення волі.

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Автор: Петро Хромих