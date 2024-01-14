Обставини трагічного випадку встановлюються.

Маленький хлопчик Велес, який впав у кому після того, як йому лікували молочні зуби у львівській клініці під загальним наркозом, помер у лікарні у суботу, 13 січня.

Правоохоронці проводять досудове розслідування за ч. 2 ст. 140 Кримінального кодексу України (неналежне виконання професійних обов'язків медпрацівником), повідомили в Офісі генпрокурора.

"У межах кримінального провадження встановлюються обставини трагічного випадку. За результатами слідчих дій та висновків експертиз, які наразі тривають, буде надана правова оцінка діям медичних працівників", - зазначили у відомстві.

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У грудні 2023 року 5-річний хлопчик Велес - син музиканта Віктора Пашника, впав у кому після того, як йому в приватній львівській клініці вирішили вирвати зуби під загальним наркозом. Батько дитини стверджував, що хлопчик пручався в операційній медзакладу, й лікарі нібито силоміць вдягнули йому маску.

Директор ТОВ "ОРІ ГРУП" (Ori-Dent) сказав мамі дитини, що під час операції у Велеса зупинилося серце, і його перевели в реанімацію. Потім стало відомо, що лікарі констатували у хлопчика смерть мозку. Після цього дитина перебувала в комі, її життєдіяльність підтримував апарат.

Поліцейські 17 грудня минулого року розпочали провадження за ч. 2 ст. 140 КК. У січні батько хлопчика повідомив про його смерть.

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