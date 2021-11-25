Його засудили до 15 років в’язниці.

На Рівненщині до 15 років в’язниці засуджено 54-річного скульптора з Острога за умисне вбивство жінки та закінчений замах на вбивство товариша.

Про це повідомляє прес-служба Рівненської обласної прокуратури.

За відомостями прокуратури, в січні 2020 року в Острозі, в майстерні, де працював скульптор, між ним та жінкою на побутовому ґрунті виникла суперечка, під час якої чоловік кухонним ножем завдав смертельного удару в груди потерпілої. Аби приховати сліди злочину скульптор тіло жінки захоронив в насосній ямі своєї майстерні, засипавши його попелом.

"Через місяць після цього, розпиваючи спиртне з чоловіком у тій же майстерні, його 30-річний товариш поцікавився специфічним запахом, після чого отримав три удари в ділянку голови ножем-тесаком. Потерпілому вдалося вибігти з приміщення і таким чином врятувати собі життя", - йдеться у повідомленні.

Читайте такожУ Донецькій області двоє п'яних хлопців жорстоко вбили двох чоловіків й підпалили будинокПісля цього правоохоронці провели огляд майстерні скульптора, в ході якого в насосній ямі і виявили тіло жінки, яка вже тривалий час перебувала у розшуку.

За інформацією прокуратури, попри те, що засуджений свою причетність до вчинення інкримінованих йому злочинів (ч. 1 ст.115, ч. 2 ст. 15, п. 13 ч. 2 ст. 115 КК України) до останнього заперечував – його винуватість повністю доведена у суді. Прокурор наполягала на максимальному терміні ув’язнення, передбаченому санкцією статей. Суд повністю підтримав позицію прокуратури і призначив обвинуваченому 15 років позбавлення волі.

Вирок законної сили ще не набрав, сторони можуть оскаржити його в суді апеляційної інстанції.

Раніше повідомлялося, що на Львівщині викрили банду, яка здійснювала озброєні розбійні напади, катування та вбивства людей.

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Автор: Світлана Макринська