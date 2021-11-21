Хлопчик разом з другом збирав брухт на території старого заводу.

На Сумщині 12-річного хлопчика засипало ґрунтом.

Як розповіли у головному управлінні ДСНС України в області, 20 листопада об 11:02 рятувальники отримали виклик в місто Лебедин на вулицю Тараса Шевченка: там на території колишнього підприємства дитину засипало ґрунтом.

Товариш хлопчика побіг за допомогою до місцевої жительки. За попередніми даними, саме вона зателефонувала на лінію "101".

"На місце виклику прибуло відділення п'ятої державної пожежно-рятувальної частини. На одному із боків котловану рятувальники побачили фрагмент капюшону, що виглядав на поверхню. Вони оперативно приступили до розкопування ґрунту і на глибині близько 30 см натрапили на хлопчика 2009 року народження, якого без ознак життя дістали на поверхню і передали працівникам екстреної медичної допомоги. Попри докладені зусилля та проведені реанімаційні заходи лікарями, врятувати хлопчика не вдалося", - повідомили в ДСНС.

За словами правоохоронців, дитина потрапила під завал, коли збирала брухт.

"Виїздом на місце події попередньо встановлено, що двоє хлопчиків 12 та 13 років збирали металолом на території колишнього заводу. Та через зсув ґрунту один з них опинився під завалом", - зазначили у відділі комунікації поліції Сумщини.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за статтею 115 "Умисне вбивство" Кримінального кодексу України з відміткою "Нещасний випадок".

Як повідомляв УНІАН, в Росії дитину засмоктало в яму, яку залишили після своєї роботи комунальники. Хлопчик потрапив в грязьовий котлован, що був "надійно" засипаний ґрунтом.

Вас також можуть зацікавити новини:

Автор: Катерина Комолова