В Охтирському районі Сумської області трапився витік нафти.

У Сумській області через аварійну розгерметизацією нафтопроводу стався витік нафти, пошкоджено ділянку поля з кукурудзою.

Про інцидент на Сумщині повідомили у місцевій Держекоінспекції.

Аварія сталася в Охтирському районі області. Під час обстеження сільськогосподарських земель інспектори виявили два місця розгерметизації нафтозбірного колектору Бугруватівського родовища.

"Інспекцією встановлено, що загальна площа забруднених земель склала 0,35 га, на яких знаходиться поле з кукурудзою", – йдеться у повідомленні.

Фахівці підрахують, якої шкоди завдано від забруднення ґрунту нафтопродуктами.

Нагадаємо, наприкінці липня минулого року у Сумах на території села Ганнівка сталася екологічна надзвичайна подія – був викид небезпечної токсичної речовини під назвою "одорант". Одорант додають до природного газу для того, щоб "блакитне паливо" мало запах.

Місцеві жителі скаржилися на неприємний запах у місті. Влада порадила закривати вікна.

Навіть через низьку концентрацію одоранту у повітрі у людей може виникнути, зокрема, нудота, головний біль, а також подразнення шкіри та очей.

Автори: Ганна Нагорна, Екатерина Присяжнюк