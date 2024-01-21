Поліція відкрила кримінальне провадження через конфлікт.

На Сумщині на Алеї слави у Ромнах виник конфлікт між міським головою Олегом Стогнієм, головою Роменської районної військової адміністрації Денисом Ващенком та родичами загиблих воїнів, який переріс у бійку.

Як розповів голова Роменської РВА Ващенко, у суботу зранку на Алеї Слави загиблих героїв батьки полеглих військових намагалися встановити вазони для квітів. Але на місце прийшов мер Ромен Олег Стогній, який заявив, що установлення вазонів не було дозволено міською радою а також ображати і штовхати батьків загиблих героїв.

Водночас сам Стогній заявив, що на Алеї Слави проводилися неузгоджені будівельні роботи з міською радою, а також розповів, що йому було завдано тілесних ушкоджень.

"Пан Ващенко допустив відвертий напад на мене особисто та працівницю виконкому. Вищевказаний посадовець, не стримуючись наносив удари в обличча мені та працівниці Виконкому, яка офіційно виконувала свої обовʼязки та проводила відеозйомку масового заходу", - зазначив Стогній.

Як повідомляє "Суспільне", у поліції Сумщини відкрили кримінальне провадження.

"Прибувши на місце події правоохоронці встановили, що стався конфлікт між головою районної державної адміністрації — начальником районної військової адміністрації та головою міської адміністрації. За попередніми даними останньому було заподіяно тілесних ушкоджень в область голови. Відомості про дану подію були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками ч. 1 ст. 125 Кримінального кодексу України. Слідчі розпочали досудове розслідування, у рамках якого встановлюють усі обставини події", — йдеться в повідомленні.

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У Вінницькому ресторані "Арталь" стався конфлікт між двома компаніями гостей через прослуховування російського шансону, який переріс у бійку. В одній з компаній був військовий ЗСУ, а в іншій - працівники СБУ.

Охорона ресторану на бійку не відреагувала, тому довелося викликати поліцію.

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