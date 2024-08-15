Внаслідок стрілянини двоє людей загинули, ще троє дістали поранення.

У селі Доброводи на Тернопільщині озброєний чоловік відкрив стрілянину по людях, внаслідок чого двоє загинули, ще трьох поранено.

Як повідомляє поліція Тернопільської області, інформація про те, що у селі Доброводи невідомий чоловік, вдягнутий у військову форму, здійснив кілька пострілів з автоматичної зброї в напрямку людей та втік, надійшла до правоохоронців близько 15:35.

"За попередньою інформацією, в результаті події двоє людей загинули, ще троє отримали поранення та доставлені до лікарні", - йдеться у повідомленні.

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Для пошуку зловмисника в області була введена спеціальна поліцейська операція.

Правоохоронці встановили особу підозрюваного та його можливий напрямок руху. Із залученням співробітників спецпідрозділу КОРД, чоловік, причетний до скоєння злочину, був затриманий. Ним виявився 45-річний житель Житомирської області. Поліцейські вилучили у нього зброю.

Правоохоронці встановлюють обставини події. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження за ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство) ККУ. Матеріали за підслідністю будуть скеровані до Державного бюро розслідувань.

Як уточнили УНІАН в поліції Тернопільщини, внаслідок вогнепальних поранень на місці події загинула жінка, 1946 р.н., та ще одна, вік якої наразі не встановлено. Поранення отримали дві жінки, 1939 р.н. та 1968 р.н., а також чоловік, 1960 р.н. Усі загиблі та поранені, за даними поліції, є жителями села.

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