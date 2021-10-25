Направити справу до суду захотіла дружина племінника, який підозрюється у вбивстві дядька та тітки.

На Тернопільщині у вбивстві місцевого підприємця та його дружини, що сталося 24 роки тому у селі Підгороднє, звинуватили їхнього померлого 9 років тому племінника.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Тернопільської обласної прокуратури, в обвинуваченні, скерованому сьогодні до суду, чоловікові, 1964 року народження, інкримінують умисне вбивство рідного дядька та його дружини.

Згідно з матеріалами досудового розслідування, підозрюваний працював керівником ферми у свого родича. У вересні 1997 року він дізнався, що його дядько поїхав у Київ, аби отримати валютний кредит для відкриття молокозаводу. За даними поліції, після реалізації бізнес-плану бізнесмен планував відлучити племінника від родинного бізнесу. Це не сподобалося чоловікові і він вирішив помститися.

"Уточнивши у водія час повернення підприємця зі столиці, підозрюваний узяв пістолет та уночі 21 вересня поїхав до своїх родичів. Маючи навички у стрільбі, обвинувачений 12 разів вистрелив у господаря, його дружину й собаку, зібрав гільзи та покинув приміщення. Грошей він не виявив. Як з’ясували слідчі, кредит бізнесмен у столиці так і не взяв", - йдеться у повідомленні.

Після скоєного підозрюваний інсценував пограбування, бо усі знали, що сторонніх осіб господарі додому не пускали. Забравши коштовності, він утік з місця вчинення злочину.

У прокуратурі зазначили, що справу відправили на дорозслідування через появу нових обставини.

"А після проведення додаткових експертиз було отримано докази, які свідчать, що місцевого підприємця та його дружину у 1997 році у власному будинку у селі Підгороднє убив їхній племінник", - додали у відомстві.

Читайте такожНа Тернопільщині чоловік убив собаку родичів і кинув його у криницюПідозрюваний помер природною смертю 9 років тому. Відтак після виявлених доказів справу мали б закрити. Однак дружина підозрюваного наполягла, щоб справу таки скерували до суду, оскільки вона переконана у невинуватості свого чоловіка.

У прокуратурі поінформували, що до перегляду справи цей чоловік не був серед підозрюваних.

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Автор: Григорій Бондар