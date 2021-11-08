Послугами ділків скористалося щонайменше 50 іноземців і громадян України.

На Вінниччині співробітники Служби безпеки України викрили шахрайський бізнес, який надавав фіктивні послуги сурогатного материнства.

Про це повідомляє прес-центр СБУ.

Зазначається, що послугами ділків скористалося щонайменше 50 іноземців і громадян України, сума "заробітку" становила майже мільйон доларів.

"Організував схему вінницький "бізнесмен". Разом зі спільниками чоловік створив приватні компанії, зокрема й псевдоклініку, не маючи ані ліцензії на ведення медичної практики, ані штату лікарів", - йдеться в повідомленні.

За даними СБУ, шахрайська схема полягала в тому, що зловмисники пропонували клієнтам повний пакет послуг для участі у програмі сурогатного материнства: укладення фіктивного шлюбу, внесення завідомо недостовірних даних до медичних документів, пошук сурогатних матерів.

"Але насправді ділки створювали для клієнтів тільки уявлення своєї легальної діяльності. Вони надавали їм неправдиву інформацію, тим самим відтерміновуючи час викриття злочинної діяльності", - додали в СБУ.

За матеріалами слідства, зловмисники були зосереджені переважно на іноземних "клієнтах", яких підшукували через інтернет. Вони публікували неправдиву інформацію про нібито успішну діяльність "провідної медичної клініки". За свої шахрайські послуги зловмисники отримували від 30 до 50 тисяч доларів.

"Після отримання повної оплати або більшої її частини зловмисники припиняли спілкування з клієнтами. Лише в поодиноких випадках для громадян, які вважали, що брали участь у програмі допоміжних репродуктивних технологій, сурогатні матері народжували дітей", - поінформували у відомстві.

Під час обшуків в офісних приміщеннях, за місцями проживання учасників схеми та їх приватних автомобілях правоохоронці виявили:

медичну документацію з підтвердженням протиправної діяльності;

свідоцтва про одруження іноземців з громадянками України;

договори з іноземними громадянами про надання посередницьких послуг;

заяви про визнання батьківства за іноземними громадянами;

нотаріальні довіреності, підписані українськими громадянками, щодо представництва інтересів;

чорну бухгалтерію, банківські картки, через які відбувалися розрахунки та велику суму іноземної готівки.

За матеріалами СБУ оголошено про підозру організатору та його спільниці за ч. 4 ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України.

Читайте такожЖінка вбила 5 своїх дітей через фото колишнього: суд виніс вирок "матері смерті"Тривають слідчі дії для виявлення всіх причетних осіб і перевірки фактів протиправної діяльності, у тому числі щодо вчинення незаконних угод, об'єктом яких є людина, зокрема за ч. 2 ст. 149 (торгівля людьми або інша незаконна угода щодо людини) Кримінального кодексу України.

Раніше в Харкові співробітники Служби безпеки України затримали двох шпигунів та запобігли витоку закордон матеріалів таємних військових розробок. А контррозвідка СБУ викрила одного з командирів ЗСУ, полковника, який має громадянство Росії та збирав таємні відомості військового характеру.

Вас також можуть зацікавити новини:

Автор: Світлана Макринська