Зловмисники зв'язали руки потерпілим пластиковими стяжками та викрали гроші.

На Закарпатті грабіжники посеред ночі вдерлися до будинку та погрожували дитині зброєю. Зловмисники напали на родину, зв'язали хлопчика та його родичів, а потім відібрали гроші.

Інцидент стався у селі Топчино Тячівського району, повідомляє прес-служба поліції Закарпатської області. До поліції надійшов виклик, а коли правоохоронці прибули за місцем інциденту, на них очікували налякана подружня пара та 12-річний хлопчик, брат дружини.

"Потерпілі розповіли правоохоронцям, що близько 3-ої години ночі, коли вони спали, до будинку увірвалися невідомі в масках. Зловмисники спочатку увійшли до кімнати малолітнього хлопчика, погрожували йому зброєю та вимагали показати місце, де зберігаються гроші. Зрозумівши, що дитина нічого не знає, вони зі зброєю увірвалися до кімнати сімейної пари. Там нападники продовжили свої погрози, приставляли зброю до голови потерпілих та, зрештою, зв’язали їм руки пластиковими стяжками, забрали гроші в сумі 5 700 доларів США та втекли у невідомому напрямку", - розповіли у прес-службі.

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Усім чотирьом зловмисникам повідомили про підозру у вчиненні особливо тяжкого злочину. Їм загрожує до 12 років позбавлення волі.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що під Києвом чоловік вкрав у сусіда по палаті гроші на операцію, поки тому її робили.

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Автор: Поліна Кузенко