На Закарпатті внаслідок дорожньо-транспортної пригоди загинули три людини, ще одну госпіталізовано в тяжкому стані.
Як повідомляє відділ комунікації Головного управління Національної поліції в Закарпатській області, зіткнення автомобілів Volkswagen та Skoda Oktavia сталося 26 квітня о 19:13 на автодорозі «Мукачево-Рогатин» між населеними пунктами Зубівка та Залужжя.
Зазначається, що внаслідок ДТП загинули обидва водії та пасажирка автівки Skoda. Ще одна жінка-пасажир автомобіля Skoda госпіталізована до реанімаційного відділення.
«Автомобілем Volkswagen керував 21-річний поліцейський, співробітник сектору реагування патрульної поліції Мукачівського районного управління, який перебував поза службою», - йдеться у повідомленні.
У поліції додали, що всі матеріали слідчі передадуть працівникам Державного бюро розслідувань, які і проводитимуть досудове розслідування у справі та встановлять всі обставини аварії.
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