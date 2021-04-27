Одним із загиблих виявився 21-річний поліцейський, який керував іномаркою, що потрапила в аварію.

На Закарпатті внаслідок дорожньо-транспортної пригоди загинули три людини, ще одну госпіталізовано в тяжкому стані.

Як повідомляє відділ комунікації Головного управління Національної поліції в Закарпатській області, зіткнення автомобілів Volkswagen та Skoda Oktavia сталося 26 квітня о 19:13 на автодорозі «Мукачево-Рогатин» між населеними пунктами Зубівка та Залужжя.

Зазначається, що внаслідок ДТП загинули обидва водії та пасажирка автівки Skoda. Ще одна жінка-пасажир автомобіля Skoda госпіталізована до реанімаційного відділення.

«Автомобілем Volkswagen керував 21-річний поліцейський, співробітник сектору реагування патрульної поліції Мукачівського районного управління, який перебував поза службою», - йдеться у повідомленні.

У поліції додали, що всі матеріали слідчі передадуть працівникам Державного бюро розслідувань, які і проводитимуть досудове розслідування у справі та встановлять всі обставини аварії.

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Автор: Світлана Макринська