Потерпілих ставили на коліна, били, та погрожували їм зброєю.

На Житомирщині судитимуть чотирьох осіб, серед яких двоє поліцейських, за катування юнаків поблизу Малина у січні цього року.

Про це повідомляє прес-служба Офісу генеральної прокуратури.

Зазначається, що до суду скеровано обвинувальний акт стосовно чотирьох осіб, у тому числі щодо патрульного поліції, у кримінальному провадженні за фактом катування двох чоловіків (ч. 2 ст. 127 КК України).

"Дії ще одного поліцейського, який став свідком катування, але надав слідчому неправдиві відомості про те, що не бачив неправомірних дій напарника кваліфіковано за ч.1 ст. 384 КК України", - йдеться у повідомленні.

За даними слідства, у січні поблизу міста Малин група осіб вимагала у двох юнаків визнати причетність до вчинення угону автомобіля одного з нападників.

"Вони спричинили потерпілим удари руками та ногами в різні частини тіла, примушували їх стояти на колінах. До них приєднався патрульний поліцейський, який прибув на місце події, однак замість допомоги постраждалим, він вибіг з автомобіля, раптово дістав пістолет, перезарядив його та приставив до голови одного з чоловіків", - розповіли у відомстві.

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За інформацією правоохоронців, вимагаючи отримання відомостей щодо угону автомобіля, поліцейський спустив гачок пістолета, після чого вдарив потерпілого рукояткою по голові.

Як повідомляв УНІАН, у червні поліцейському, який знущався з юнаків на Житомирщині, повідомили про підозру за новим фактом катування. Правоохоронці встановили, що 14 січня поліцейський у відділку побив громадянина, який хотів повідомити про вчинення крадіжки. Його звільнили з лав Національної поліції.

Автор: Дмитро Захаров