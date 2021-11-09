Напад був інсценований. За 7 тис. доларів виконавець повинен був його скалічити.

Правоохоронці затримали голову однієї з об'єднаних територіальних громад Херсонської області, який замовив напад під Одесою на депутата сільрада.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Одеської обласної прокуратури, зловмисника затримано 8 листопада.

Зазначається, що замовник нападу на депутата з Херсонської області, про якого поліція повідомила 6 листопада, - 54-річний голова однієї з ОТГ цього ж регіону, який тривалий час перебуває з "жертвою" у неприязних стосунках. Конфлікт між ними відбувається через господарську діяльність: депутат цієї ж сільради є керівником фермерського господарства.

"До правоохоронних органів надійшла інформація про те, що підозрюваний підшукує когось, хто на його замовлення завдасть здоров'ю потерпілого значної шкоди. Зокрема, за грошову винагороду в 7 тис. дол. виконавець повинен був завдати керівнику фермерського господарства тяжкі тілесні ушкодження, які призведуть до інвалідності", - повідомили в прес-службі. Таким чином, замовник хотів позбавити можливості опонента займатися господарською діяльністю.

Читайте такожЗатримано водія, який на іномарці в Одесі збив на смерть 15-річну дівчинку і втікДля виконання замовлення голова ОТГ під час зустрічей у вересні та жовтні передав "виконавцю" частину винагороди – 500 дол. і 37 тис.грн. Після виконання замовлення зловмисник пообіцяв заплатити ще 5 тис.дол.

З метою захисту життя і здоров'я потерпілого правоохоронці зімітували напад і побиття жертви.

За даними прес-служби, фігуранта затримано при передачі останньої частини винагороди - 2,5 дол. і 65 тис.грн.

У правоохоронних органах уточнили, що затримання відбулося на території Миколаївської області.

Прокуратура області здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні, відкритому за фактом замаху на заподіяння умисних тяжких тілесних ушкоджень, вчиненого на замовлення (ч. 2 ст. 15 ч. 2 ст. 121 КК України).

У спецоперації брали участь співробітники прокуратури, поліції та СБУ.

Напад на депутата під Одесою

Як повідомляв УНІАН, 6 листопада в Головному управлінні Національної поліції в Одеській області заявили про напад в передмісті Одеси на депутата однієї з об'єднаних територіальних громад Херсонської області.

Зазначалося, що 5 листопада на Новомиколаївській дорозі невідомі зупинили автомобіль подружжя (глава сім'ї - депутат) і побили їх. У поліції стверджували, що чоловіка у важкому стані доставили в одну з лікарень, за його життя борються лікарі.

В одному з Телеграм-каналів повідомлялося, що потерпілий – депутат Мирненської ОТГ, великий аграрій. Подружжя перебувало в авто Toyota Land Cruiser Prado, і у глави сім'ї роздроблені колінні суглоби.

Автор: Лариса Козова