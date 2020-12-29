В Одеській області чоловік побив металевою трубою поліцейського, який приїхав на виклик з приводу незаконної вирубки сосни.
Як повідомили в Головному управлінні Національної поліції в Одеській області, інцидент стався в минулі вихідні в Ананьївському районі.
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Відзначається, що поліцейський отримав виклик з приводу незаконної вирубки сосни в одній з місцевих лісопосадок. Коли правоохоронець прибув на місце пригоди, до нього підбіг місцевий житель з металевою трубою і почав бити, зокрема, по голові.
Зловмисник поводився агресивно, але постраждалий поліцейський зміг його втихомирити і доставити до райвідділу, після чого звернувся за медичною допомогою.
У постраждалого - садна лобної частини голови, черепно-мозкова травма.
При цьому, 35-річний зловмисник, який, як з'ясувалося, перебував у стані алкогольного сп'яніння, не зміг пояснити свого вчинку.
Його дії кваліфікували як насильство щодо працівника правоохоронного органу за ч.2 ст.345 Кримінального кодексу України.
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