Усі любителі стріляти у військових будуть покарані відповідно до чинного законодавства, підкреслили у пресслужбі Волинського обласного ТЦК та СП.

Триває війна в Україні, і вночі 27 серпня невідомі відкрили вогонь по посту охорони Луцького ТЦК.

Про це повідомляє пресслужба Волинського обласного ТЦК та СП. Зазначається, що через напад поранення отримав старший солдат - наразі він знаходиться на лікуванні в госпіталі. Солдати роти охорони, які несли службу, відкрили вогонь у відповідь, однак нападнику вдалося втекти. Наразі його шукають правоохоронці.

У ТЦК відзначили, що військовослужбовці, які несли службу, мають бойовий досвід і були переведені до Луцького ТЦК та СП після отримання поранення. Всі вони - місцеві жителі, які пішли захищати Україну в перші дні повномасштабного вторгнення.

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"Всі любителі стріляти у військових будуть покарані відповідно до чинного законодавства. Правоохоронні органи вже шукають вчорашніх стрільців. І будьте впевнені - знайдуть. До особового складу всіх ТЦК доведено, що у випадку загрози життю слід відкривати вогонь на ураження. Жарти закінчились. Хотіли по закону? Буде все по закону", - додали в пресслужбі.

Вони також цитують слова одного з бійців, який ніс службу під час нападу на приміщення ТЦК: "Від росіян ми могли чекати чого завгодно, але від своїх…".

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Напередодні у Волинському обласному ТЦК та СП виник скандал через сюжет одного з волинських телеканалів щодо втручання адвокатів у процеси мобілізації та медичних оглядів.

Зокрема, там заявили, що втручання сторонніх осіб, у тому числі адвокатів, може "порушити об’єктивність і незалежність процесів мобілізації та медичного огляду, що є критично важливими для національної безпеки".

На таку заяву відреагував Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець. Зокрема, він нагадав, що згідно зі статтею 59 Конституції України, кожен має право на професійну правничу допомогу.

Також напередодні Волинський окружний адміністративний суд задовольнив позов волиняни, заяву якого про надання відстрочки від призову не розглянули в ТЦК, вимагаючи його "особистої присутності". Бездіяльність ТЦК суд визнав протиправною.

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