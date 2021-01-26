На Рівненщині поліцейському оголошено про підозру у побитті на території автовокзалу місцевого жителя.
Читайте такожУ Кропивницькому двоє неповнолітніх, які п'яними вбили чоловіка, отримали вирокиПро це повідомляє прес-служба Рівненської обласної прокуратури.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 1 листопада 2020 року поліцейський, перебуваючи на території Сарненського автовокзалу, на ґрунті раптово виниклих неприязних відносин, спричинив 26-річному місцевому жителю тяжкі тілесні ушкодження. Причиною конфлікту, за даними слідства, стали образи потерпілого на адресу працівника поліції.
За фактом умисного тяжкого тілесного ушкодження поліцейському Головного управління Національної поліції в Рівненській області повідомлено про підозру (ч. 1 ст. 121 КК України). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 8 років.
Наразі вирішується питання про відсторонення поліцейського від посади та обрання йому запобіжного заходу.
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