Причиною конфлікту, за даними слідства, стали образи потерпілого на адресу поліцейського.

На Рівненщині поліцейському оголошено про підозру у побитті на території автовокзалу місцевого жителя.

Читайте такожУ Кропивницькому двоє неповнолітніх, які п'яними вбили чоловіка, отримали вирокиПро це повідомляє прес-служба Рівненської обласної прокуратури.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 1 листопада 2020 року поліцейський, перебуваючи на території Сарненського автовокзалу, на ґрунті раптово виниклих неприязних відносин, спричинив 26-річному місцевому жителю тяжкі тілесні ушкодження. Причиною конфлікту, за даними слідства, стали образи потерпілого на адресу працівника поліції.

За фактом умисного тяжкого тілесного ушкодження поліцейському Головного управління Національної поліції в Рівненській області повідомлено про підозру (ч. 1 ст. 121 КК України). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 8 років.

Наразі вирішується питання про відсторонення поліцейського від посади та обрання йому запобіжного заходу.

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Автор: Світлана Макринська