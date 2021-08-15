З’явилося відео побиття бійця Нацгвардії в Одесі.
Запис інциденту виклали у Telegram-каналі "Ху**ая Одеса".
На ньому видно, що зловмисник без жодних пояснень вдарив кулаком в обличчя 19-річного правоохоронця, який патрулював Суворовський район Одеси.
Протягом доби правоохоронці встановили особу та місце знаходження 25-річного нападника, він має судимість за пограбування і веде кочівний спосіб життя.
Чоловік пояснив, що нібито впізнав правоохоронця, який кілька місяців тому "образив" його під час виконання службових обов’язків, і вирішив помститися.
Правопорушника помістили до ізолятора тимчасового тримання та повідомили йому про підозру за ч.2 ст.345 Кримінального кодексу України.
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Згідно з чинним законодавством, за умисне нанесення тілесних ушкоджень працівникові правоохоронного органу у зв’язку з виконанням ним службових обов’язків громадянину загрожує до п’яти років обмеження або позбавлення волі.