На машинах, що паркувалися на "його місці", він відбивав дзеркала і проколював шини.

У Дніпрі колишній кікбоксер жорстоко побив сусіда, з яким не поділив місце для паркування.

Про це на своїй сторінці в Facebook розповіла знайома потерпілого Олена Берелет.

Відомо, що кривдник на ім'я Олександр, який є кандидатом у майстри спорту з кікбоксингу, переїхав до будинку на Мануйлівському проспекті зовсім недавно. Але відразу ж почав встановлювати свої правила. Наприклад, на машинах, що паркувалися на "його місці", він відбивав дзеркала і проколював шини.

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В результаті з одним із сусідів у нього стався конфлікт через місце для паркування, в ході якого Олександр жорстоко побив суперника. Лікарі наклали потерпілому безліч швів на обличчя, він вже подав заяву в поліцію і готовий судитися з кривдником.

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Автор: Денис Прядко