Білоруський дім в Україні організує прощання з Віталієм Шишовим.

Загиблого голову білоруського дому в Україні Віталія Шишова планують кремувати. У нього в Україні немає родичів, які могли б його поховати.

Про це повідомили в Telegram-каналі організації.

У БДУ зазначили, що похоронами займеться організація.

"Віталіка треба поховати. У нього немає родичів, які могли б це зробити за нас. Тому ми організуємо кремацію і проводимо нашого дорогого друга і соратника Віталія Шишова в останню путь як годиться", - йдеться в повідомленні.

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Зникнення і смерть Шишова

2 серпня в Києві пішов на пробіжку і не повернувся додому голову Білоруського дому в Україні Віталій Шишов.

Під ранок 3 серпня тіло Шишова знайшли повішеним у парку у Святошинському районі Києва.

Поліція розпочала кримінальне провадження за статтею 115 Кримінального кодексу України – Умисне вбивство. Правоохоронці перевірятимуть всі версії, в тому числі версію вбивства, замасковану під суїцид.

У "БДУ" підтвердили, що за Шишовим стежили. Раніше надходили попередження про всілякі провокації аж до викрадення і ліквідації.

Міністри закордонних справ низки європейських країн закликали владу України належним чином розслідувати смерть голови ГО "Білоруський дім в Україні" Віталія Шишова.

У поліції назвали дві основні версії загибелі Шишова - самогубство і вбивство з імітацією самогубства. Крім того, правоохоронці розповіли про останню добу білоруса і що знайшли на місці його смерті.

У свою чергу дівчина загиблого не вірить, що Шишов вчинив самогубство. За її словами, за ним стежили.

Автор: Анастасія Горбачова