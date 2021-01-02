Іван Мунтян стверджує, що цей інцидент стався приблизно рік тому.

У мережі з’явився відеозапис нападу невідомого чоловіка на колишнього голову Чернівецької обласної ради, депутата облради Івана Мунтяна.

Читайте такожУ Миколаєві чоловік зламав руку патрульному, який перевіряв його на причетність до крадіжкиВідповідне відео оприлюднили сьогодні користувачі соцмереж.

На відеозаписі видно, що інцидент стався на одній з АЗС у Чернівцях. На відео вказана дата відеофіксації – 30 грудня 2020 року.

Особа, схожа на екс-голову облради, виходить з автомобіля. Пізніше до нього підходить невідомий чоловік, ймовірно, водій автомобіля Porsche Cayenne, який заїхав на АЗС одразу ж після Мунтяна.

Згодом невідомий чоловік зненацька завдав кілька ударів Мунтяну в обличчя, а пізніше він залишив місце події.

За цими подіями спостерігає працівник АЗС, який увесь цей час розмовляв по телефону.

У коментарі чернівецьким журналістам Мунтян підтвердив, що на цьому відео саме він. Проте депутат стверджує, що цей інцидент стався приблизно рік тому, і він “не розуміє, чому відео оприлюднили зараз”.

Іван Мунтян: що про нього відомо

Мунтян – колишній голова Чернівецької облради (2015-2020 роки). На місцевих виборах-2020 був обраний депутатом облради від партії “Батьківщина”, обласний осередок якої він очолює.

У лютому 2020 року слідчі НАБУ і САП повідомили Мунтяну про підозру в отриманні 180 тис. доларів хабара. За версією слідства, це була частина коштів із загальної суми у 400 тис. доларів, які вимагали від підприємця за сприяння у передачі в оренду санаторія.

З того часу суд кілька разів відсторонював Мунтяна від посади голови облради.

Екс-посадовець звинувачення у незаконних діях відкидає.

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Автор: Микола Кобилюк