Загалом правоохоронці повідомляли про 10 підозр за фактом масових заворушень у лютому.

Двох чоловіків, які брали участь у подіях в лютому 2020-го у Нових Санжарах, засудили до 5 років умовно з випробувальним терміном в 1 рік.

Про це в коментарі hromadske повідомила адвокат одного з обвинувачених Валентина Рябуха.

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Чоловіки кидали каміння і цеглу в поліцію й перешкоджали проїзду автобусу з евакуйованими з Уханю українцями й іноземцями, уточнила юристка.

Внаслідок сутичок травмувалося п’ятеро правоохоронців.

Вирок пом’якшили, оскільки порушники уклали угоду зі слідством.

Адвокат другого обвинуваченого Ігор Дичук зауважив, що на таку ж угоду зі слідством пішли ще кілька затриманих. Серед них двоє мешканців Нових Санжар.

Загалом правоохоронці повідомляли про 10 підозр за фактом масових заворушень у лютому 2020 року та 8 кримінальних проваджень.

Бунт у Нових Санжарах: як це було

20 лютого цього року не встановленою слідством особою за допомогою інтернету в смт Нові Санжари Полтавської області були організовані масові мітинги та протистояння законним вимогам влади у зв’язку із тим, що у цей день до медичного центру Національної гвардії України «Нові Санжари» із міста Ухань КНР був організований приїзд громадян України та іноземних громадян для проходження карантину через можливу підозру інфікування коронавірусом.

Того ж дня близько 19:00 мітинги переросли у масові заворушення, де зібралося близько тисячі учасників. Зокрема, учасники масових заворушень прибули на вулицю Центральну Нових Санжарах, перекрили проїжджу частину вулиці в районі мосту через річку Ворскла, а пізніше - провулок Курортний неподалік медичного центру.

Близько 19:40, коли до санаторію наблизились автобуси із евакуйованими із міста Ухань громадянами, люди почали кидати каміння та цегли у працівників правоохоронних органів, тим самим перешкоджали руху організованій колоні автобусів.

У результаті злочинних дій П., К., а також осіб, кримінальні провадження щодо яких виділені в окремі провадження, та інших невстановлених на даний час досудовим розслідуванням осіб, п'ятеро працівників правоохоронних органів отримали травми.

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Автор: УНІАН