Двох чоловіків, які брали участь у подіях в лютому 2020-го у Нових Санжарах, засудили до 5 років умовно з випробувальним терміном в 1 рік.
Про це в коментарі hromadske повідомила адвокат одного з обвинувачених Валентина Рябуха.
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Чоловіки кидали каміння і цеглу в поліцію й перешкоджали проїзду автобусу з евакуйованими з Уханю українцями й іноземцями, уточнила юристка.
Внаслідок сутичок травмувалося п’ятеро правоохоронців.
Вирок пом’якшили, оскільки порушники уклали угоду зі слідством.
Адвокат другого обвинуваченого Ігор Дичук зауважив, що на таку ж угоду зі слідством пішли ще кілька затриманих. Серед них двоє мешканців Нових Санжар.
Загалом правоохоронці повідомляли про 10 підозр за фактом масових заворушень у лютому 2020 року та 8 кримінальних проваджень.
Бунт у Нових Санжарах: як це було
- 20 лютого цього року не встановленою слідством особою за допомогою інтернету в смт Нові Санжари Полтавської області були організовані масові мітинги та протистояння законним вимогам влади у зв’язку із тим, що у цей день до медичного центру Національної гвардії України «Нові Санжари» із міста Ухань КНР був організований приїзд громадян України та іноземних громадян для проходження карантину через можливу підозру інфікування коронавірусом.
- Того ж дня близько 19:00 мітинги переросли у масові заворушення, де зібралося близько тисячі учасників. Зокрема, учасники масових заворушень прибули на вулицю Центральну Нових Санжарах, перекрили проїжджу частину вулиці в районі мосту через річку Ворскла, а пізніше - провулок Курортний неподалік медичного центру.
- Близько 19:40, коли до санаторію наблизились автобуси із евакуйованими із міста Ухань громадянами, люди почали кидати каміння та цегли у працівників правоохоронних органів, тим самим перешкоджали руху організованій колоні автобусів.
- У результаті злочинних дій П., К., а також осіб, кримінальні провадження щодо яких виділені в окремі провадження, та інших невстановлених на даний час досудовим розслідуванням осіб, п'ятеро працівників правоохоронних органів отримали травми.
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