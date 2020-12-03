Підставою для суперечки стало затвердження порядку денного. Конфлікт тривав майже дві години.

У Чернігові перша сесія Чернігівської обласної ради сьогодні розпочалася з конфлікту та блокування трибуни президії частиною депутатів облради.

Як передає кореспондент УНІАН, на початку сесії голова обласної ТВК оголосила результати місцевих виборів до обласної ради.

Депутати почали електронну реєстрацію, але виявилося, що електронна система не працює, тому відбулася поіменна реєстрація.

Потім вони утворили тимчасову президію, яка мала провести обрання голови обласної ради та його заступників. Однак частина депутатів почали говорити, що порядок денний не потрібно затверджувати, бо він запропонований робочою групою (яка збиралася із представників різних політичних сил напередодні) і має просто розглядатися. Інші ж навпаки - наполягали на необхідності голосування. До попереднього порядку денного було внесено шість питань, з голосу запропонували сьоме – щодо створення постійних депутатських комісій і обрання їх керівного складу. Хоча прозвучала інформація, що на робочій групі це питання було знято з розгляду депутатів.

У залі постійний шум, головуючий у президії депутат облради Олександр Атрошенко говорить у гучномовець і проводить голосування, водночас інші депутати заявляють, що нічого не чути і не зрозуміло, за що саме йде голосування.

Представники апарату облради не змогли пояснити, чому не працює електронна система. Мовляв, раніше були тимчасові проблеми, але повністю система вийшла із ладу вперше.

В процесі суперечок частина депутатів облради піднялися на сцену до столу президії та заблокували трибуну. Мікрофони перебували одночасно у кількох депутатів, які перебивали один одного. Блокування тривало майже дві години. На даний момент роботу сесії відновлено.

Водночас, як повідомляли місцеві ЗМІ, більшість у раді мали сформувати депутати партій «Рідний дім», «Слуга народу» та Радикальної партії Ляшка. На голову облради прогнозували представницю від «Слуги народу» Олену Дмитренко, яка ніби є компромісною фігурою для найбільшої фракції «Рідного дому» (партія міського голови Чернігова Владислава Атрошенка) та «Слуг народу». Але напередодні сесії з‘явилася інформація, що від «Слуг народу» на голову балотуватиметься Олександр Левицький, якого підтримує голова ОДА Анна Коваленко та народні депутати від «Слуги народу» - Павло Халімон і Максим Зуєв.

Чернігівська обласна рада налічує 64 депутатів. Її сформували вісім політичних сил - «Рідний дім», «Наш край», Радикальної партії Ляшка, «Слуга народа», ВО «Батьківщина», Опозиційна платформа «За життя», «За майбутнє» та «Європейська солідарність».

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Автор: Ірина Синельник