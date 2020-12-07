Неповнолітні вдерлися в депо й потрощили тролейбуси.

У Дніпрі школярі віком від 12 до 14 років закидали камінням транспорт, припаркований просто неба на території комунального підприємства.

Читайте такожУ Кривому Розі в будинку на дитину обрушилася стеля: дівчинку врятували (фото)Як йдеться в сюжеті ТСН, затримати й передати поліції вдалося двох із восьми неповнолітніх хуліганів. Решту наразі розшукують. Загалом, хлопці встигли пошкодили вікна у чотирьох тролейбусах. Комунальники нарахували понад 300 тис. грн збитків.

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Автор: УНІАН