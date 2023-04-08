Після аварії у лікарню потрапили дев'ять іноземців, дізналися журналісти.

У Молдові перекинувся рейсовий пасажирський автобус, що прямував з Кишинева до Києва.

Як повідомляє молдавське видання Newsmaker, аварія сталася у суботу, 8 квітня, близько 9:40 в Дрокиївському районі. Генеральний інспекторат поліції зазначає, що дев'ять іноземних громадян доставили в лікарню для надання медичної допомоги. Всього в автобусі перебувала 21 людина.

Прибулі на місце поліцейські встановили, що водій автобуса не впорався з керуванням і врізався в дерево, а потім з'їхав у кювет. Як повідомили правоохоронці, попередньо встановлено, що аварія могла статися через технічну несправність транспортного засобу.

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Як повідомляв УНІАН, наприкінці березня на Хмельниччині перекинувся автобус "Неоплан" сполученням Варшава - Одеса з 25 пасажирами. За попередніми відомостями, водій автобуса не впорався з керуванням та з’їхав у кювет, після чого транспортний засіб перекинувся.

У лютому в Польщі біля Перемишля сталася ДТП з українцями, постраждали п'ятеро людей.

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